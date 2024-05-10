Саттон удивил прогнозом на точный счёт матча «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт матч с яркой вывеской – «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала». Своим прогнозом на игру поделился известный в прошлом футболист, а ныне эксперт – Крис Саттон.

Давая комментарий по предстоящему матчу для BBC Sport, Саттон сказал, что в «Манчестер Юнайтед» эпоха сэра Алекса Фергюсона ушла давно, и что результат матча зависит больше от того, насколько сильно выступит «Арсенал».

«Я ожидаю, что «Арсенал» легко одержит победу. Прогноз – 1:5», - сказал Саттон.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» стартует 12 мая в 18:30 по московскому времени.