Мойес: Горжусь, что только Фергюсон и Венгер провели больше игр в АПЛ, чем я

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес покинет клуб по завершению сезона. Шотландский специалист высказался о своей работе.

«Только сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер провели больше игр в Премьер-лиге, чем я. В каком-то смысле этим можно гордиться. Я довольно часто использую слово «долголетие». Это означает, что люди думали, что вы достаточно хороши, чтобы оставаться на этой работе. Многие тренеры приходят и быстро уходят. Я очень рад, что работал так долго в лиге, которую мы считаем лучшей в мире.

Надеюсь, теперь я смогу многое дать молодым специалистам. Мне интересно обучение тренеров, я сотрудничаю с Ассоциацией тренеров лиги», - сказал Мойес на пресс-конференции.