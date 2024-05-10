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Мойес оценил свою работу в «Вест Хэме»

10 Мая 2024 • 17:48 Комментировать
Вест Хэм
...
Лутон Таун
1 1.80 X 4.50 2 3.85
Через 22 ч. 25 мин.

Дэвид Мойес покинет пост рулевого «Вест Хэма» по завершению сезона. На пресс-конференции шотландец ответил на вопрос, каким он хотел бы, чтобы его запомнили как тренера этого клуба.

«Как человека, который пришёл и проделал работу, оправдав ожидания. Избежать вылета «Вест Хэма» во второй раз было сложно. И вы видите, как в футболе всё может быстро меняться – потом мы стали участниками еврокубков. Изменились и вопросы журналистов: раньше они спрашивали о возможном вылете, а потом – о том, сможем ли мы квалифицироваться в еврокубки.

Я думаю, что мы проделали действительно хорошую работу. Мы построили клуб, где теперь царит стабильность», - сказал Мойес.

«Вест Хэм» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
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