Мойес оценил свою работу в «Вест Хэме»

Дэвид Мойес покинет пост рулевого «Вест Хэма» по завершению сезона. На пресс-конференции шотландец ответил на вопрос, каким он хотел бы, чтобы его запомнили как тренера этого клуба.

«Как человека, который пришёл и проделал работу, оправдав ожидания. Избежать вылета «Вест Хэма» во второй раз было сложно. И вы видите, как в футболе всё может быстро меняться – потом мы стали участниками еврокубков. Изменились и вопросы журналистов: раньше они спрашивали о возможном вылете, а потом – о том, сможем ли мы квалифицироваться в еврокубки.

Я думаю, что мы проделали действительно хорошую работу. Мы построили клуб, где теперь царит стабильность», - сказал Мойес.

«Вест Хэм» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.