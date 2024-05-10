Тен Хаг высказался о матче с «Арсеналом»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался перед игрой Премьер-лиги против «Арсенала».

«Мы выходим на каждый матч, чтобы выиграть, а не готовиться к следующему матчу. Конечно, я думаю о финале Кубка Англии, но я хочу создать команду, которая всегда стремится к победе. Мы выберем лучший состав в воскресенье и постараемся выиграть.

«Арсенал» - одна из лучших команд, возможно, лучшая. Они очень надёжны при игре с мячом, у них очень хорошая структура. Мы знаем, что нам нужно сыграть на максимуме, чтобы добиться результата, но мы на это способны», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» стартует 12 мая в 18:30 по московскому времени.