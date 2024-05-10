Тен Хаг: Меня не уволят из «Манчестер Юнайтед», как ван Галя

В 2016 году Луи ван Галь привёл «Манчестер Юнайтед» к победе в Кубке Англии, но это не спасло нидерландца от увольнения. Нынешний рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, может ли история повториться.

«Нет. Я думаю, что у руководителей есть здравый смысл. Они видели, что мы использовали 32 разных варианта в обороне, теряли восемь центральных защитников. Ясно, что это отрицательно скажется на результатах.

Мы знаем, почему у нас были поражения. Я реалист, который умеет анализировать. Ни одна команда не могла бы быть успешной с таким количеством травм», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Финал Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пройдёт 25 мая.