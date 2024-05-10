Тен Хаг высказался о состоянии Рэшфорда

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии нападающего Маркуса Рэшфорда. Ранее клуб сообщал о возвращении нападающего к тренировочному процессу.

«Рэшфорд тренировался сегодня утром. Нам нужно посмотреть, как он восстановится после этой нагрузки. Надеюсь, он сможет тренироваться завтра и будет готов к воскресному матчу.

Здоровье футболиста всегда находится на первом месте. Я никогда не рискую здоровьем игроков», - сказал тен Хаг на пятничной пресс-конференции.

В воскресенье, 12 мая, «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Арсенала».