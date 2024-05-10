«Манчестер Юнайтед» потерял ещё одного игрока перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу кадровой ситуации в преддверии матча с «Арсеналом».

«Надеюсь, у меня будут футболисты. Бруну Фернандеш вернулся на поле, как и Скотт Мактоминай. Некоторые возвращаются в строй, но вчера Мэйсон Маунт выбыл. В воскресенье он не сможет сыграть.

Конечно, у нас есть определённые сомнения, но все отчаянно хотят играть. Вчера ко мне пришёл Лисандро Мартинес и сказал, что хочет сыграть с «Арсеналом», но он не готов. Есть и другие, кто пока не готов - Варан, Линделоф, Шоу», - сказал тен Хаг журналистам.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» стартует 12 мая в 18:30 по московскому времени.

Два важных игрока «Манчестер Юнайтед» вернулись в строй к битве с «Арсеналом»