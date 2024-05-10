Артета дал комментарий о конкуренции с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу конкуренции с «Манчестер Сити».

«Мы находимся в пути, чтобы попытаться их догнать. Когда кто-то бросает вам вызов, мы должны стремиться всё к большему. История «Манчестер Сити» написана трофеями. Как соперник они были невероятными на протяжении последних 15 лет, но мы хотим изменить это. Мы делаем всё возможное, чтобы совершенствоваться и прогрессировать», - сказал Артета на пятничной пресс-конференции.

«Арсенал» лидирует в Премьер-лиге, но отстающий на один зачётный балл «Манчестер Сити» провёл на матч меньше.