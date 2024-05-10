Артета высказался о борьбе за титул АПЛ

Наставник «Арсенала» Микель Артета высказался о борьбе за титул чемпиона Англии.

На текущий момент «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на одно очко, но команда Артеты провела на матч больше. При этом у «канониров» по сравнению с «горожанами» лучшая разность голов (+60 против +54).

«Нам нужно сосредоточиться на своей игре. Мы должны думать, что если мы выиграем свои матчи, то это сработает. Конечный результат может быть другим, но это не в нашей власти.

Нам нужно быть на высоте, чтобы выиграть матч на «Олд Траффорд». Мы знаем, что для победы нам нужно показать футбол высокого уровня», - сказал Артета на пресс-конференции.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» стартует 12 мая в 18:30 по московскому времени.