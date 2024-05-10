Артета назвал двух игроков, которые могут пропустить матч с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в ходе пятничной пресс-конференции высказался о кадровых проблемах в своей команде. По словам Артеты, игру с «Манчестер Юнайтед» могут пропустить защитник Такэхиро Томиясу и атакующий полузащитник Букайо Сака.

Артета сообщил о том, что состояние Саки и Томиясу будет оцениваться на тренировке в субботу.

«Нам придётся подождать и посмотреть на их состояние», - сказал Артета журналистам.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» стартует 12 мая в 18:30 по московскому времени. Лондонцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая второй «Манчестер Сити» на один балл. При этом у «горожан» есть игра в запасе.