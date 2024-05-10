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Гвардиола: «Холанн любит забивать голы»

10 Мая 2024 • 16:13 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Сити
1 12.50 X 6.80 2 1.23
Через 21 ч. 26 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает нормальным недовольство Эрлинга Холанна заменами. Об этом испанский специалист рассказал журналистам на пятничной пресс-конференции.

«Холанн любит забивать голы и играть, как и любой другой нападающий. Он внёс огромный вклад в наши результаты с момента прихода в клуб», - сказал Гвардиола.

В сезоне 2023/2023 Эрлинг Холанн провёл во всех соревнованиях 41 матч, в которых забил 36 голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

В настоящий момент «Манчестер Сити» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Фулхэма». Стартовый свисток прозвучит 11 мая в 14:30 по московскому времени.

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