Гвардиола: «Холанн любит забивать голы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает нормальным недовольство Эрлинга Холанна заменами. Об этом испанский специалист рассказал журналистам на пятничной пресс-конференции.

«Холанн любит забивать голы и играть, как и любой другой нападающий. Он внёс огромный вклад в наши результаты с момента прихода в клуб», - сказал Гвардиола.

В сезоне 2023/2023 Эрлинг Холанн провёл во всех соревнованиях 41 матч, в которых забил 36 голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

В настоящий момент «Манчестер Сити» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Фулхэма». Стартовый свисток прозвучит 11 мая в 14:30 по московскому времени.