Гвардиола рассказал, как выбирает состав «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами на пресс-конференции перед матчем против «Фулхэма». Испанец ответил на вопрос о том, как он выбирает стартовый состав.

«От чего зависит выбор состава? От того, как я чувствую, как игроки тренируются, как игроки себя ведут, от тактики и многого другого. Для этой команды нет конкретных критериев», - сказал Гвардиола.

Матч «Фулхэм» - «Манчестер Сити» стартует 11 мая в 14:30 по московскому времени. На текущий момент «горожане» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на одно очко. При этом у команды Гвардиолы есть игра в запасе.