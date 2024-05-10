Гвардиола ответил, будет ли болеть за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, будет ли он болеть за «Манчестер Юнайтед» в воскресной игре Премьер-лиги против «Арсенала».

«Я фанат «Манчестер Сити». Меня заботит только то, как обыграть «Фулхэм» в ближайшем матче», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Манчестер Сити» отстаёт от лидирующего «Арсенала» на одно очко, но при этом у команды Гвардиолы есть игра в запасе. Если «Манчестер Юнайтед» сможет отобрать очки у «Арсенала», это будет хорошим подарком для «Манчестер Сити» от соседей.

Матч «Фулхэм» - «Манчестер Сити» стартует 11 мая в 14:30 по московскому времени.