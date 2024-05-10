«Эвертон» отозвал апелляцию на снятие очков в АПЛ

По ходу сезона 2023/2024 с «Эвертона» сняли 10 очков за финансовые нарушения. По итогам апелляции наказание смягчили до снятия 6 очков. Позже у мерсисайдцев вычли ещё 2 балла в рамках другого дела о нарушении финансовых правил. «Ириски» снова подали апелляцию, но теперь решили её отозвать.

«Слушание, которое было запланировано на конце месяца, теперь не состоится», - говорится в сообщении пресс-службы «Эвертона».

Стоит сказать, что «Эвертон» сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Шона Дайча уже обеспечила себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.