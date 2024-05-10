Клопп оценил бывшего тренера «Спартака»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу ближайшего матча против «Астон Виллы».

«Для «Астон Виллы» это последняя домашняя игра в сезоне, и они захотят провести её хорошо, поскольку проводят невероятный сезон. Скорее всего, они квалифицируются в Лигу чемпионов. В этом году они выступали в Лиге конференций, дальше – Лига чемпионов. Невероятная работа, но мы попробуем обыграть их.

Эмери? Он один из лучших в нашем бизнесе, 100%. Он везде добивался успеха, но иногда клубы не были готовы ждать. Возможно, сейчас бывшие клубы Эмери приняли бы другие решения. Я знаю его очень давно. Думаю, я встретился с ним впервые, когда он работал в Москве [в «Спартаке» - прим.]. Это было очень давно.

Эмери проделывает исключительную работу. Мы знаем, насколько важно, и как сложно выйти в Лиге чемпионов. Очень вероятно, что он это сделает – это феноменально», - сказал Клопп на пресс-конференции.