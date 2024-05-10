Почеттино: «Мы планируем следующий сезон»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил о том, что он думает не только о завершении нынешнего сезона.

«Мы уже работаем и планируем предсезонный тур. У нас было несколько встреч и совещаний по поводу планирования следующего сезона. Конечно, мы работаем над будущим», - сказал Почеттино журналистам на пятничной пресс-конференции.

Ходят слухи, что руководители «Челси» могут уволить Маурисио Почеттино по завершению сезона 2023/2024. Очевидно, всё будет зависеть от итогового места команды в Премьер-лиге. Сейчас «пенсионеры» располагаются на седьмой позиции, которая может стать еврокубковой.

Почеттино: «Может быть, я могу сказать: «Хочу уйти»