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Почеттино: «Мы планируем следующий сезон»

10 Мая 2024 • 14:27 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 3.50 X 3.95 2 1.95
11.05 19:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил о том, что он думает не только о завершении нынешнего сезона.

«Мы уже работаем и планируем предсезонный тур. У нас было несколько встреч и совещаний по поводу планирования следующего сезона. Конечно, мы работаем над будущим», - сказал Почеттино журналистам на пятничной пресс-конференции.

Ходят слухи, что руководители «Челси» могут уволить Маурисио Почеттино по завершению сезона 2023/2024. Очевидно, всё будет зависеть от итогового места команды в Премьер-лиге. Сейчас «пенсионеры» располагаются на седьмой позиции, которая может стать еврокубковой.

Почеттино: «Может быть, я могу сказать: «Хочу уйти»

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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