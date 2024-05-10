Клопп высказался о возможной дисквалификации на последний матч в «Ливерпуле»

Юргену Клоппу осталось провести в качестве главного тренера «Ливерпуля» два матча – против «Астон Виллы» (13 мая) и «Вулверхэмптона» (19 мая). Если немец получит жёлтую карточку в Бирмингеме, то в последней игре в клубе он будет отбывать дисквалификацию. Клопп дал комментарий на этот счёт.

«Я знал об этом уже давно. С годами я стал спокойнее. Мне не обязательно находиться в технической зоне, но это было бы круто. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы не ввязываться в какие-либо дискуссии», - сказал Клопп журналистам в ходе пресс-конференции.

Матч «Астон Вилла» - «Ливерпуль» пройдёт стартует 13 мая в 22:00 по московскому времени.