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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дайч из «Эвертона» выиграл приз в АПЛ

10 Мая 2024 • 14:13 Комментировать
Эвертон
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.42 X 5.10 2 7.30
11.05 17:00

Рулевой «Эвертона» Шон Дайч выиграл приз лучшему тренеру месяца в Английской премьер-лиге по итогам апреля. В прошлом месяце «ириски» провели в чемпионате шесть матчей. В них команда отпраздновала четыре победы при одной ничьей и одном поражении. В каждом из четырёх победных матчей мерсисайдцы не пропускали.

Шон Дайч стал лучшим тренером месяца в АПЛ в третий раз в карьере. Ранее он выигрывал награды у руля «Бёрнли» в марте 2018 года и феврале 2020 года.

Отметим, что «Эвертон» сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Дайча проведёт 11 мая – против «Шеффилд Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч

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