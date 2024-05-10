Дайч из «Эвертона» выиграл приз в АПЛ

Рулевой «Эвертона» Шон Дайч выиграл приз лучшему тренеру месяца в Английской премьер-лиге по итогам апреля. В прошлом месяце «ириски» провели в чемпионате шесть матчей. В них команда отпраздновала четыре победы при одной ничьей и одном поражении. В каждом из четырёх победных матчей мерсисайдцы не пропускали.

Шон Дайч стал лучшим тренером месяца в АПЛ в третий раз в карьере. Ранее он выигрывал награды у руля «Бёрнли» в марте 2018 года и феврале 2020 года.

Отметим, что «Эвертон» сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Дайча проведёт 11 мая – против «Шеффилд Юнайтед».