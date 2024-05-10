Почеттино: «Может быть, я могу сказать: «Хочу уйти»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о возможном увольнении из клуба.

«Послушайте, это не важно. Самое главное – продолжать двигаться и работать. Каждый в клубе находится под оценкой. Дело не только в том, счастливы ли владельцы или директора. Иногда и тренерский штаб может быть недоволен, и тогда стороны решают распрощаться.

Решение принимают две стороны. Может быть, я могу сказать: «Я хочу уйти». Возможно, мы недовольны тем, что приехали сюда с каким-то планом работы, и в итоге всё пошло не так, как мы ожидали. Я не говорю, что я недоволен. Но, возможно, нужно оценивать и обратную сторону медали», - сказал Почеттино журналистам.