Клопп высказался о шансах «Ливерпуля» на чемпионство

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, выбыла ли его команда из борьбы за чемпионский титул.

«Теперь по утрам это не первый номер в списке наших приоритетов. Мы видим таблицу, мы знаем ситуацию. «Манчестер Сити» должен проиграть три матча – трудно такое представить. Но случается всякое. А «Арсенал» должен проиграть два матча – сложно. В этом туре они играют раньше нас, если две команды проиграют, то мы поговорим об этом.

У нас есть шанс набрать больше 80 баллов. Но нельзя принимать такие вещи как должное», - сказал Клопп на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 13 мая – против «Астон Виллы».