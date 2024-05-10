Представитель «Челси» стал игроком месяца в АПЛ впервые с сентября 2018 года

Английская премьер-лига назвала имя лучшего футболиста по итогам апреля. Награду выиграл атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер. В прошлом месяце Палмер провёл в чемпионате Англии четыре матча. В них футболист записал на свой счёт семь голов и один результативный пас на партнёра.

Любопытно, что представитель «Челси» в прошлый раз становился игроком месяца в АПЛ в далёком сентябре 2018 года. Тогда приз выигрывал Эден Азар.

Ранее по ходу сезона 2023/2024 приз лучшему игроку месяца в АПЛ выигрывали: Джеймс Мэддисон, Хын Мин Сон, Мохамед Салах, Гарри Магуайр, Доминик Соланке, Диогу Жота, Расмус Хёйлунн и Родриго Мунис.