Фекира хочет купить клуб АПЛ

30-летний полузащитник Набиль Фекир может покинуть севильский «Бетис» по завершении сезона-2023/2024. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

По сведениям источника, у опытного французского хавбека есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Англии. Заинтересованность в услугах Набиля проявляет бирмингемская «Астон Вилла». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

Контракт Фекира с «Бетисом» рассчитан до середины 2026 года. Его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 16 матчей, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.