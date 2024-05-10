Форвард «Челси» может перейти в «Боруссию»

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя может сменить туманный Альбион на Германию. Об этом рапортуют журналисты Tribal Football.

Согласно сообщениям источника, в подписании форварда заинтересована дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей» начало переговоры с «пенсионерами» относительно возможного трансфера.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Армандо выступает на правах аренды за «Фулхэм». Нападающий принял участие в семи встречах, записав на свой счет один результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 28 миллионов евро.