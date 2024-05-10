Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ

Нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке не впечатлил руководство клуба. Как сообщается на страницах портала Todofichajes, «сине-гранатовые» могут избавиться от бразильца в летнее трансферное окно.

По информации источника, у Роке есть два варианта трудоустройства в Английской премьер-лиге. В услугах перспективного нападающего заинтересованы лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Сумма потенциального перехода Витора может составить порядка 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 19-летний нападающий провел 11 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Левандовски и ещё 4 игрока попали в чёрный список «Барселоны»