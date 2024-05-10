Невилл: «Манчестер Юнайтед» надо дать тен Хагу ещё один сезон»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о будущем главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, который может быть отправлен в отставку по окончании нынешнего сезона.

Эксперт считает, что руководству английского клуба следует предоставить нидерландскому специалисту ещё один сезон для работы, так как сейчас найти ему подходящую замену будет сложно.

«Я думаю, что нужно продолжить работу с тен Хагом. Дать ему ещё один сезон. Чтобы там не было столько травм», — цитирует Невилла BBC.

После 35 туров АПЛ манкунианцы занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Свой следующий матч команда тен Хага проведёт 12 мая против «Арсенала».