Де Хеа показал, как тренируется в форме английского суперклуба

Звездный вратарь Давид де Хеа, который в настоящий момент находится без клуба, выложил в социальных сетях отрывок своей тренировки в форме «Манчестер Юнайтед».

«Работа, работа, работа», - написал 33-летний голкипер в социальных сетях.

Напомним, что де Хеа покинул манкунианский гранд летом прошлого года. Вратарь до сих пор не определился с тем, где продолжит карьеру.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Давид провел 38 поединков за «Манчестер Юнайтед». Вратарь пропустил 43 гола, а в 18 встречах сохранил свои владения на замке.

Де Хеа и Кепа претендуют на место в испанском топ-клубе