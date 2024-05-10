Почеттино оценил шансы Палмера стать игроком сезона в АПЛ

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино оценил шансы полузащитника Коула Палмера стать игроком сезона в АПЛ. Напомним, англичанин также номинирован на звание лучшего молодого игрока сезона в чемпионате.

«Коул достиг отличных результатов. Он является победителем и находится на невероятном уровне. Возможно, это удивило его самого и партнёров по команде. Сможет ли Палмер стать игроком сезоне? Давайте посмотрим, что произойдёт», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Премьер-лиги Палмер отметился 21 голом и 9 ассистами. Ни один футболист в чемпионате не записал на свой актив больше результативных действий, чем Коул. Исключением является Олли Уоткинс, на счету которого 31 результативное действие в этом розыгрыше АПЛ.