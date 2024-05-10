Почеттино оценил шансы «Челси» на финиш в еврокубковой зоне

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино оценил шансы своей команды на финиш в еврокубковой зоне. В данный момент «синие» занимают седьмую строчку в АПЛ, которая позволяет в следующем сезоне сыграть в Лиге конференций. От зоны Лиги Европы «Челси» отделяет два очка.

«Некоторые хорошие результаты придали нам уверенности. Когда ты выигрываешь матчи, то чувствуешь себя совсем иначе. Команда готова сыграть последние три поединка в сезоне. Для нас очень важно быть в еврокубках. При тех обстоятельствах, в которых мы находимся в этой кампании, целью стал финиш в зоне еврокубковой зоне. С этим ничего не поделаешь. В оставшихся матчах мы должны повторить выступление, которое демонстрировали на прошлой неделе», – сказал Почеттино.

В последних двух матчах «Челси» добыл максимум очков, обыграв «Тоттенхэм» (2:0) и «Вест Хэм» (5:0).