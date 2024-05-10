Почеттино ответил, сыграет ли Джеймс с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил вероятность того, что капитан и правый защитник команды Рис Джеймс сыграет против «Ноттингем Форест» на выходных. Напомним, 24-летний англичанин не выходил на поле с декабря. Футболист пропустил несколько месяцев из-за операции на подколенном сухожилии.

«Сыграет ли Джеймс с «Ноттингем Форест»? Нам нужно посмотреть на его состояние сегодня. Есть вероятность, что он попадёт в заявку», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Джеймс успел провести всего 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.