Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино ответил, сыграет ли Джеймс с «Ноттингем Форест»

10 Мая 2024 • 12:09 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 3.50 X 3.95 2 1.95
11.05 19:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил вероятность того, что капитан и правый защитник команды Рис Джеймс сыграет против «Ноттингем Форест» на выходных. Напомним, 24-летний англичанин не выходил на поле с декабря. Футболист пропустил несколько месяцев из-за операции на подколенном сухожилии.

«Сыграет ли Джеймс с «Ноттингем Форест»? Нам нужно посмотреть на его состояние сегодня. Есть вероятность, что он попадёт в заявку», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Джеймс успел провести всего 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Рис Джеймс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Мая
12:23
Почеттино оценил шансы Палмера стать игроком сезона в АПЛ
12:09
Почеттино ответил, сыграет ли Джеймс с «Ноттингем Форест»
11:55
Джеймс впервые с декабря тренируется в общей группе «Челси»
10:39
Эстевао Виллиан высказался об интересе «Челси»
01:48
Романо: «Челси» не будет тратить сумасшедшие деньги на Осимхена» 1
09 Мая
23:54
«Челси» может включить Стерлинга в сделку по Олисе
23:45
«Бавария» готова перехватить трансферную цель «Челси» стоимостью в 60 млн евро
22:10
Романо: «Челси» намерен закрыть трансфер Мессиньо в ближайшее время»
17:20
Определена самая пострадавшая от травм команда АПЛ 1
13:36
АПЛ объявил кандидатов на звание лучшего игрока сезона 1
12:53
«Челси» положил глаз на форварда «Брайтона»
12:36
Бёли рассказал, как Кулибали однажды объяснил ему разницу между Серией А и АПЛ
12:15
АПЛ объявила список претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона
11:04
Бёли: «Надеюсь, имя Коула Палмера скоро станет нарицательным в Америке»
10:57
«Челси» и «Астон Вилла» выбыли из гонки за Нико Уильямсом
08 Мая
14:40
Тухель: «Мне понравилось в Англии» 1
11:44
«Челси» хочет продлить контракт с Хатчинсоном, игрок интересен многим клубам АПЛ
07 Мая
15:50
«Ноттингем Форест» не вернули очки, апелляция проиграна
13:51
«Челси» летом может усилиться нападающим из Бундеслиги
13:42
«Челси» принял решение по будущему Почеттино
06 Мая
23:52
Инсайдер Романо рассказал о планах «Челси» на Лукаку
13:56
Будущее Почеттино в «Челси» зависит от попадания в Лигу Европы 1
13:50
У Адарабиойо есть вариант сразу с несколькими топ-клубами
12:38
Дисаси: «Доволен первым сезоном в «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван игровой номер Мбаппе в «Реале» Винисиус эмоционально обратился к президенту «Реала» Пересу Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов Мюллер высказался о судейском скандале в матче «Реала» и «Баварии» «Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича «Спартак» выбрал нового легионера - названо имя 34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован»
Спортивные новости
Быков — о сборной России: «Мне кажется странным брать игроков только из СКА» Плющев: У наших вратарей был хороший сезон в НХЛ Экс-главный тренер сборной России ответил на вопрос, кто может выиграть Кубок Стэнли в 2024 году Плющев: День Победы - праздник со слезами на глазах Канарейкин назвал российских хоккеистов, выделяющихся в нынешнем сезоне НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Мая
12:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил шансы Палмера стать игроком сезона в АПЛ
12:17 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил шансы «Челси» на финиш в еврокубковой зоне
12:09 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил, сыграет ли Джеймс с «Ноттингем Форест»
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не намерен делать скидку «Барселоне» по трансферу Силвы
11:55 · Англия. Премьер-лига
Джеймс впервые с декабря тренируется в общей группе «Челси»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Многие игроки «Манчестер Юнайтед» уверены в том, что тен Хаг будет уволен летом
10:59 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги может позвать в «Вест Хэм» своего бывшего подопечного из «Севильи»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Байер» и другие: названы претенденты на звание лучшего клуба года
10:51 · Англия. Премьер-лига
Алонсо, Анчелотти или Гвардиола: в Globe выбирают лучшего тренера 2024 года
10:48 · Англия. Премьер-лига
Флик выразил интерес в работе во главе топ-клуба АПЛ
10:46 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе, Винисиус и другие: названы претенденты на звание игрока года по версии Globe
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Атлетико»
10:39 · Англия. Премьер-лига
Эстевао Виллиан высказался об интересе «Челси»
10:33 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить вратаря сборной Англии
10:15 · Англия. Премьер-лига
Испанский полузащитник стал целью «Ливерпуля» и «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем