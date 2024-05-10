«Манчестер Сити» не намерен делать скидку «Барселоне» по трансферу Силвы

«Манчестер Сити» придерживается чёткой позиции в вопросе с продажей полузащитника Бернарду Силвы. По информации от журналиста Роба Доусона из ESPN, «горожане» не намерены делать каталонской «Барселоне» какую-либо скидку.

Позиция «Манчестер Сити» заключается в том, что для трансфера португальца желающий клуб должен заплатить сумму отступных в размере 60 миллионов евро. В противном случае полузащитник не будет продан.

Ранее сообщалось, что сам Бернарду очень хочет присоединиться к «Барселоне» и ради этого готов пойти на сокращение зарплаты. В этом сезоне 29-летний португалец отметился 6 голами и 5 ассистами в Премьер-лиге.