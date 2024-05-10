Джеймс впервые с декабря тренируется в общей группе «Челси»

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс вернулся в строй. По информации от официального сайта «синих», англичанин возобновил тренировки с командой.

Напомним, в конце декабря Джеймс получил травму, а затем перенёс операцию на подколенном сухожилии. Англичанин был вынужден пропустить внушительный срок. Тем не менее, Рис надеется, что сделанная операция поможет ему избежать травм в будущем.

24-летний Джеймс всё ещё может вернуться на поле в нынешнем сезоне. «Челси» до конца кампании осталось сыграть в Английской премьер-лиге с такими командами, как «Ноттингем Форест», «Брайтон» и «Борнмут».