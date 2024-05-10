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Многие игроки «Манчестер Юнайтед» уверены в том, что тен Хаг будет уволен летом

10 Мая 2024 • 11:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Арсенал
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12.05 18:30

Атмосфера в раздевалке «Манчестер Юнайтед» оставляет желать лучшего. По информации от Daily Mirror, подавляющая часть футболистов находится в ужасном настроении. Более того, многие игроки команды уверены в том, что главный тренер Эрик тен Хаг будет уволен по окончании сезона.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В оставшихся турах команде тен Хага предстоит сыграть с лондонским «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

Ранее сообщалось, что новым тренером «Манчестер Юнайтед» может стать бывший наставник «Челси» Томас Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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