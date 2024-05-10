Лопетеги может позвать в «Вест Хэм» своего бывшего подопечного из «Севильи»

Как и сообщалось ранее, Хулен Лопетеги станет новым тренером лондонского «Вест Хэма» ближайшим летом. По информации от The Sun, испанский специалист думает позвать в новую команду своего бывшего подопечного из «Севильи». Речь идёт о нападающем Юссефе Эн-Несири, который в нынешнем сезоне отметился 13 голами и 2 ассистами в чемпионате Испании.

Источник сообщает, что Лопетеги намерен усилить позицию нападающего в «Вест Хэме». Специалист считает, что Эн-Несири как раз хорошо подошёл бы «молотобойцам».

Отметим, что «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 26-летнего Юссефа в 18 миллионов евро.