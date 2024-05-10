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Лопетеги может позвать в «Вест Хэм» своего бывшего подопечного из «Севильи»

10 Мая 2024 • 10:59 Комментировать
Вест Хэм
...
Лутон Таун
1 1.80 X 4.50 2 3.85
11.05 17:00

Как и сообщалось ранее, Хулен Лопетеги станет новым тренером лондонского «Вест Хэма» ближайшим летом. По информации от The Sun, испанский специалист думает позвать в новую команду своего бывшего подопечного из «Севильи». Речь идёт о нападающем Юссефе Эн-Несири, который в нынешнем сезоне отметился 13 голами и 2 ассистами в чемпионате Испании.

Источник сообщает, что Лопетеги намерен усилить позицию нападающего в «Вест Хэме». Специалист считает, что Эн-Несири как раз хорошо подошёл бы «молотобойцам».

Отметим, что «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 26-летнего Юссефа в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Вест Хэм Хулен Лопетеги Юссеф Эн-Несири трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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