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«Реал», «Байер» и другие: названы претенденты на звание лучшего клуба года

10 Мая 2024 • 10:58 Комментировать

Пресс-служба премии Globe Soccer Awards назвала претендентов на звание лучшей футбольной команды Европы в 2024 году.

В данный список попали такие клубы: Арсенал», «Аталанта», «Барселона», «Байер», «Бавария», «Боруссия» Д, «Брест», «Жирона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Монако», «ПСЖ», «Реал» и «Спортинг».

Объявление победителя состоится во время торжественной церемонии, которая пройдет в Дубае в конце 2024 года.

Мбаппе, Винисиус и другие: названы претенденты на звание игрока года по версии Globe

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