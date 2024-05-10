Алонсо, Анчелотти или Гвардиола: в Globe выбирают лучшего тренера 2024 года

Пресс-служба Globe Soccer Awards назвала претендентов на звание лучшего тренера 2024 года.
В данный шорт-лист были включены следующие наставники: Хаби Алонсо («Байер»), Карло Анчелотти («Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Хави («Барселона»), Рубен Аморим («Спортинг»), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Луис Энрике («ПСЖ»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Ульрих Хёнес («Штутгарт»), Симоне Индзаги («Интер»), Мичел («Жирона»), Тьяго Мотта («Болонья»), Эдин Терзич («Боруссия» Д), Томас Тухель («Бавария»).
Вручение награды традиционно проходит в Дубае в конце сезона.
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