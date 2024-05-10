Флик выразил интерес в работе во главе топ-клуба АПЛ

Бывший тренер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик выразил интерес в том, чтобы возглавить топ-клуб из Английской премьер-лиги. По информации от Daily Mirror, немецкий специалист хочет стать новым наставником «Манчестер Юнайтед».

Напомним, манкунианцы ближайшим летом с большой долей вероятности расстанутся со своим нынешним тренером Эриком тен Хагом. Ранее команду связывали с другим немецким специалистом – Томасом Тухелем, который летом покинет «Баварию».

Флика в последнее время также связывают с возвращением в Мюнхен, но тренер хочет получить некоторые гарантия перед тем, как подписывать контракт.