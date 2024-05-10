Мбаппе, Винисиус и другие: названы претенденты на звание игрока года по версии Globe

Представлен полный список претендентов на награду лучшему футболисту 2024 года по версии Globe Soccer Awards. Пресс-служба премии представила списки номинантов в своих социальных сетях.

В число претендентов на звание лучшего игрока включены: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу, Фил Фоден, Антуан Гризманн, Гримальдо, Серу Гирасси, Эрлинг Холанд, Матс Хуммельс, Гарри Кейн, Йозуа Киммих, Лаутаро Мартинес, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Коул Палмер, Родриго, Букайо Сака, Мохаммед Салах, Бернарду Силва.

Вручение премии проходит в конце года на церемонии в ОАЭ.