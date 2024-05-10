«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» положил глаз на защитника мадридского «Атлетико». По информации от The Sun, «красные дьяволы» намерены пригласить в команду 30-летнего защитника Рейнилду Мандава, который способен сыграть как в центре, так и на левом фланге обороны.

Как сообщает источник, летом футболист из Мозамбика будет доступен за дешёвую цену, ведь в 2025 году у защитника истекает контракт с «Атлетико». «Трансфермаркт» оценивает Рейнилду в 12 миллионов евро.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Астон Виллы». Рейнилду в нынешнем сезоне успел отыграть всего 12 матчей в Ла Лиге, где отметился голом и результативной передачей.