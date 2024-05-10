Эстевао Виллиан высказался об интересе «Челси»

Вингер «Палмейраса» Эстевао Виллиан высказался об интересе со стороны лондонского «Челси». Напомним, бразилец ранее согласовал с командой Маурисио Почеттино условия контракта.

«Челси»? Мои мысли в данный момент полностью сфокусированы на выступлениях за «Палмейрас». О других вещах я стараюсь не думать, ведь они второстепенны. Моя цель в настоящий момент – это помочь «Палмейрасу», – цитирует 17-летнего бразильца журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Челси» намерен как можно скорее закрыть сделку по трансферу Виллиана. «Синие» могут заплатить за трансфер 30 миллионов евро сразу, а затем еще 20 миллионов в виде бонусов.