«Арсенал» может купить вратаря сборной Англии

Лондонский «Арсенал» положил глаз на основного вратаря сборной Англии. Как сообщает Team Talk, «канониры» рассматривают возможность пригласить летом в команду Джордана Пикфорда из «Эвертона».

30-летний англичанин имеет контракт со своим клубом, который истекает летом 2027 года, но «канониры» могут попытаться купить вратаря в межсезонье. «Арсенал» с большой долей вероятности расстанется с Аароном Ремсдейлом, который недоволен количеством игровой практики. Таким образом, Пикфорд может заменить соотечественника на «Эмирейтс».

Напомним, летом «Арсенал» сделает трансфер Давида Райи из «Брентфорда» полноценным. Испанец был основным вратарём «канониров» в этом сезоне.