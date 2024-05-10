Испанский полузащитник стал целью «Ливерпуля» и «Барселоны»

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 20-летнего исполнителя заинтересован «Ливерпуль». Конкурентами мерсисайдцев в споре за испанского хавбека являются каталонская «Барселона», миланский «Интер» и «Астон Вилла».

Переход Молейро в один из вышеназванных клубов может быть оформлен грядущим летом. Сумма потенциальной сделки оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Альберто провел 24 матча, забил два мяча и сделал три голевые передачи.