«Арсенал» начал готовиться к чемпионскому параду

Лондонский «Арсенал» начал предварительно готовиться к проведению чемпионского парада на случай своего триумфа в Премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, «канониры», которые сохраняют шансы на победу в чемпионате Англии, уже составили план торжественных мероприятий. Предварительное планирование обусловлено тем, что необходимо перекрыть дороги. Также есть и другие оперативные требованиями.

В турнирной таблице Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты занимают первое место, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на одно очко. При этом у «горожан» есть игра в запасе.