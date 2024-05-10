Эмилиано Мартинес рассказал, что нужно вратарю для завоевания титулов

Аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес, выступающий на клубном уровне за «Астон Виллу», рассказал о том, как относятся к голкиперам в современном футболе.

«Сейчас голкиперов ценят больше. Раньше на ворота ставили самого толстого. Но сейчас, например, для кого-то важно, чтобы вратарь хорошо играл ногами. Я же всегда сконцентрирован на том, чтобы спасать свои ворота, а не на игре ногами. Мне нужно делать сэйвы, ведь это помогает команде выигрывать титулы», - передает слова Эмилиано ESPN.

Напомним, что Мартинес в составе национальной сборной Аргентины стал чемпионом мира в 2022 году.