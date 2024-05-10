Фабрегас рассказал, как сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

«Эти матчи всегда особенные. «МЮ» сейчас не на том уровне, как в лучшие свои годы. «Арсенал» для них очень силен. Лондонцы уверены в своих силах. Эта команда уже набралась опыта, за последний год «канониры» стали намного лучше. Думаю, гости одержат уверенную победу», - передает слова испанца Arsenal Buzz.