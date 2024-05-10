Фабрегас рассказал, как сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

Экс-футболист сборной Испании Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом» в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги.
«Эти матчи всегда особенные. «МЮ» сейчас не на том уровне, как в лучшие свои годы. «Арсенал» для них очень силен. Лондонцы уверены в своих силах. Эта команда уже набралась опыта, за последний год «канониры» стали намного лучше. Думаю, гости одержат уверенную победу», - передает слова испанца Arsenal Buzz.
Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в воскресенье, 12 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
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