Клуб Роналду начал работу над покупкой звёздного полузащитника «Манчестер Юнайтед»

«Аль-Наср», за который играет португалец Криштиану Роналду, хочет подписать очередного топ-футболиста. По информации Caught Offside, в поле зрения саудовского клуба находится бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Руководство «Аль-Насра» уже начало переговоры с представителями 32-летнего хавбека. Саудовский топ-клуб готов заплатить манкунианцам за переход Каземиро 40 миллионов евро. Самому бразильцу буден предложен трехлетний контракт с хорошей зарплатой.

Срок действующего контракта Каземиро с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей, забил пять мячей и сделал три ассиста.