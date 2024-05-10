Защитник «Тоттенхэма» стал целью «Милана»

Правый защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял заинтересовал «Милан».

«Россонери» ведут поиски усиления на правый фланг обороны, и именно бразилец был обозначен ими в качестве приоритетной опции, докладывает журналист Лука Бьянкин. Недавно клуб Серии А провёл переговоры с агентом 25-летнего футболиста. «Тоттенхэм» намерен заработать на продаже около 30 млн евро.

Эмерсон Роял провёл 23 поединка за «шпор» во всех турнирах в текущем сезоне, записав себе в актив один забитый мяч. Трансферная стоимость игрока, по версии экспертов портала Transfermarkt, составляет 18 млн евро, а его действующий контракт рассчитан до 2026 года.