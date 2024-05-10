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Романо: «Челси» не будет тратить сумасшедшие деньги на Осимхена»

10 Мая 2024 • 01:48 Комментировать
Наполи
...
Болонья
1 2.10 X 3.55 2 3.40
11.05 19:00

Инсайдер Фабрицио Романо поделился мнением о возможном переходе нападающего Виктора Осимхена из «Наполи» в «Челси».

Лондонцы считаются одними из главных претендентов на 25-летнего футболиста, чей высокий ценник может воспрепятствовать трансферу. Как сообщил Романо в своём подкасте, «Челси» не собирается тратить сумасшедшие деньги на форварда. Покупка нигерийца может обойтись в 120-130 млн евро, также игрок потребует солидную зарплату и большие комиссионные выплаты.

Виктор Осимхен отметился 17 забитыми голами и четырьмя результативными передачами в 30 поединках за «Наполи» в нынешнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Виктор Осимхен Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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