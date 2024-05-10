Хави Симонс не вернётся в «ПСЖ»

Полузащитник Хави Симонс, выступающий на правах аренды за «РБ Лейпциг», не планирует возвращаться в «Пари Сен-Жермен».

21-летний футболист не заинтересован в продолжении карьеры в парижском клубе, информирует журналист Фабрис Хокинс. Предполагается, что «РБ Лейпциг» попробует выкупить нидерландца у гранда Лиги 1, также на атакующего хавбека претендуют представители Английской премьер-лиги. Ранее интерес приписывался «Барселоне».

Хави Симонс записал на свой счёт девять забитых мячей и 15 результативных передач в 42 матчах за «РБ Лейпциг» в текущей кампании. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 млн евро.