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Хави Симонс не вернётся в «ПСЖ»

10 Мая 2024 • 01:14 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Вердер
11.05 16:30

Полузащитник Хави Симонс, выступающий на правах аренды за «РБ Лейпциг», не планирует возвращаться в «Пари Сен-Жермен».

21-летний футболист не заинтересован в продолжении карьеры в парижском клубе, информирует журналист Фабрис Хокинс. Предполагается, что «РБ Лейпциг» попробует выкупить нидерландца у гранда Лиги 1, также на атакующего хавбека претендуют представители Английской премьер-лиги. Ранее интерес приписывался «Барселоне».

Хави Симонс записал на свой счёт девять забитых мячей и 15 результативных передач в 42 матчах за «РБ Лейпциг» в текущей кампании. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 млн евро.

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