Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе остаётся на радарах «Челси».

«Орлы» требуют за 22-летнего игрока 60 млн фунтов стерлингов (около 70 млн евро) – такую сумму «Челси» платить не готов. По сведениям TBR Football, чтобы снизить стоимость трансфера, «синие» могут включить в сделку Рахима Стерлинга.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Майкла Олисе в 50 млн евро, а Стерлинга – в 45 млн.

В числе претендентов на французскую звезду «Кристал Пэлас» также фигурируют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». В текущей кампании футболист отметился девятью голами и четырьмя ассистами в 17 поединках Премьер-лиги.