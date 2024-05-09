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«Челси» может включить Стерлинга в сделку по Олисе слухи

09 Мая 2024 • 23:54 Комментировать
Вулверхэмптон
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Кристал Пэлас
1 2.80 X 3.50 2 2.45
11.05 17:00

Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе остаётся на радарах «Челси».

«Орлы» требуют за 22-летнего игрока 60 млн фунтов стерлингов (около 70 млн евро) – такую сумму «Челси» платить не готов. По сведениям TBR Football, чтобы снизить стоимость трансфера, «синие» могут включить в сделку Рахима Стерлинга.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Майкла Олисе в 50 млн евро, а Стерлинга – в 45 млн.

В числе претендентов на французскую звезду «Кристал Пэлас» также фигурируют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». В текущей кампании футболист отметился девятью голами и четырьмя ассистами в 17 поединках Премьер-лиги.

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ВУЛВЕРХЭМПТОН КРИСТАЛ ПЭЛАС
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09 Мая
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«Челси» может включить Стерлинга в сделку по Олисе слухи
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