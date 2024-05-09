«Бавария» готова перехватить трансферную цель «Челси» стоимостью в 60 млн евро

«Бавария» намерена переманить в свои ряды 17-летнего вундеркинда Эстевао Виллиана.

Вингер «Палмейраса», по достоверным данным, уже достиг личной договорённости с «Челси». Согласно сведениям журналиста Тьяго Фернандеса, «Бавария» рассчитывает перехватить у лондонцев восходящую звезду – мюнхенский гранд готов заплатить в общей сложности 60 млн евро с учётом возможных бонусов. «Челси» предложил лишь 35 млн евро в виде фиксированных выплат при 25 млн в качестве надбавок.

Эстевао Виллиан известен по прозвищу Мессиньо (маленький Месси). Юный бразилец отметился тремя голами и одним ассистом в 14 матчах за первую команду «Палмейраса».